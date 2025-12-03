Apresentações vão revisitar clássicos da música brasileira e valorizar compositores e intérpretes que marcaram época

Espetáculo nos dias 5 e 6 de dezembro reúne Edmundo Carneiro, Albano Sales e Maurício Zottarelli em noite de clássicos e arranjos sofisticados

O Cineteatro Itália se prepara para celebrar o mês mais festivo do ano com um espetáculo de grande destaque: “VibraBrasil”, uma homenagem vibrante à música brasileira em toda a sua diversidade. As apresentações acontecem nos dias 5 e 6 de dezembro, sexta e sábado, revisitando clássicos e valorizando compositores e intérpretes que marcaram a história cultural do país. A casa abre às 20h, e o espetáculo tem início às 22h. Ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla.

A proposta reúne três artistas brasileiros de carreira internacional, que se encontram no palco para um concerto marcado por ritmos, memórias e sonoridades que refletem a identidade musical do Brasil.

Edmundo Carneiro, percussionista brasileiro radicado na França, é o protagonista da noite. Reconhecido mundialmente, já se apresentou em mais de 66 países e colaborou com nomes como Baden Powell, Tânia Maria, Seu Jorge, Chucho Valdés, Ivan Lins, Eddie Gomez e Ali Farka Touré. A diretora e atriz Maria de Medeiros o define como “mais que percussionista… um músico mago”. Nascido em Macaubal e criado entre Campinas e o mundo, Edmundo construiu uma trajetória artística marcada pela fusão de linguagens, pela pesquisa das raízes afro-brasileiras e pela criação de uma sonoridade própria que atravessa o samba, o jazz e tradições ancestrais.

Ao seu lado estará o pianista campineiro Albano Sales, músico de formação sólida tanto no erudito quanto no popular. Iniciou-se no piano aos cinco anos e, aos onze, já atuava profissionalmente. Estudou com mestres como Antônio Bezzan, Almeida Prado e Hans-Joachim Koellreuter, construindo uma carreira plural que inclui turnês internacionais, trilhas, direção musical, teatro musical e dois álbuns autorais. Albano já dividiu o palco com nomes como Airto Moreira, Flora Purim, Pery Ribeiro e Raul de Souza, sendo reconhecido pela interpretação refinada e profundo domínio da música brasileira.

Baterista Mauricio Zottarelli. Foto: Tomer Rom

Completando o trio, o baterista Maurício Zottarelli, radicado em Nova York, traz ao espetáculo a força do jazz contemporâneo. Indicado ao Grammy e vencedor do Prêmio da Música Brasileira, possui participação em mais de 100 discos e colaborou com artistas como Hiromi, Eliane Elias, Esperanza Spalding, Toquinho, Rosa Passos, Richard Bona e Paquito D’Rivera. Formado pela Berklee College of Music, Zottarelli é considerado um dos bateristas brasileiros mais influentes da cena internacional.

“VibraBrasil” convida o público a uma imersão no repertório que moldou a música brasileira. A noite será conduzida por arranjos sofisticados, improvisos vibrantes e interpretações que unem experiência, virtuosismo e emoção — prometendo duas apresentações memoráveis no Cineteatro Itália.

O espetáculo é uma extensão do primeiro Festival Internacional de Piano e Percussão, idealizado por Edmundo Carneiro e realizado no Cineteatro em abril deste ano. Diante do sucesso e da repercussão do festival, o teatro traz de volta o mestre da percussão para duas noites especiais de consagração.

O Cineteatro Itália fica na Rua 4-B, 1309, na Vila Indaiá.