As mulheres integrantes do Grupo Kino-Olho prepararam quatro sessões de cinema ao público. Para isso, na sessão de abertura ocorrida no último dia 4, convidaram as cineastas dessas obras para representar seus filmes e expor os processos criativos. Já nas próximas semanas, participam ativistas e pesquisadoras para as contribuições coletivas de análises fílmicas e reflexões sobre a sociedade a partir das subjetividades femininas.

As sessões serão realizadas às quartas-feiras, às 19 horas, no Salão de Artes do Casarão da Cultura. No primeiro dia, foi exibido ‘Sob o olhar das mulheres do interior’. Como um convite para conhecer o cinema ‘caipira’, foram rodados curtas-metragens representando quatro cidades da região: Rio Claro, Salto, Bauru e Limeira. A sessão costurou histórias de ficção e registros documentais com múltiplas linguagens.

Confira, a seguir, a programação das próximas semanas:

Segunda Semana – dia 11/3: ‘Mulheres, registro e política’. Exibição do longa-metragem indicado ao Oscar 2020 “Democracia em Vertigem”, da cineasta Petra Costa. O intuito é refletir sobre a conjuntura do país e em um exercício de alteridades às várias visões femininas, compreender o papel do filme dentro deste contexto histórico-político.

Terceira Semana – dia 18/3: ‘Cosmovisões femininas’. Nesta semana, a sessão de curtas nacionais ‘Cosmovisões femininas’ traz um mergulho na interseccionalidade, entre os entraves de nossa psique e lutas sociais

Quarta Semana – dia 25/3: ‘Memórias políticas feminina’. Para fechar a programação, um olhar para as memórias de presas políticas durante a ditadura com o filme “Torre das Donzelas”, da cineasta Susanna Lira. E a estreia do curta – metragem “Pedaços Inteiros”, do grupo de mulheres “Chá de Mulheres” do bairro Jd. das Nações I, em Rio Claro. Nesta sessão, haverá a presença de algumas personagens do longa “Torre das Donzelas” e as participantes do curta.

Cine Delas

É um cineclube que tem como objetivo exibir filmes dirigidos por mulheres brasileiras. Neste mês, retorna suas atividades homenageando o Dia Internacional da Mulher.