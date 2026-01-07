O trabalho aborda a lenda da Mulher de Branco

Filme de Letícia Tonon une lendas e histórias reais de mulheres da região; exibição gratuita acontece neste sábado (10), em Apiaí

O documentário Mulheres do Ribeira apresenta um olhar sensível sobre a história e a força das mulheres do Vale do Ribeira. Dirigido pela cineasta Letícia Tonon, de Santa Gertrudes, e produzido pela MaBê Cultural, a obra transita entre as lendas femininas locais e as trajetórias de moradoras que transformam suas comunidades.

A produção do documentário Mulheres do Ribeira adota um formato híbrido, mesclando elementos de ficção com o registro documental. Um dos destaques é a lenda da “Mulher de Branco”, interpretada pela atriz rio-clarense Kizie de Paula Aguiar, que percorre o imaginário das estradas da região.

Valorização do patrimônio imaterial no Vale do Ribeira

O projeto busca sensibilizar o público sobre a importância de salvaguardar o patrimônio cultural imaterial. O filme registra modos de fazer e sentir de personagens como Diná e Jaque Looze, na cerâmica artesanal, e dona Ana Rodrigues Freitas, com seus benzimentos e garrafadas.

Além disso, a obra acompanha a pesquisadora Cristiane de Oliveira Rafael, especialista em cogumelos e responsável por uma casa de bioconstrução. O documentário Mulheres do Ribeira foi contemplado pelo programa ProAC, do Governo do Estado de São Paulo.

Formação e exibição de Mulheres do Ribeira

Para a realização da obra, a diretora Letícia Tonon participou da Residência Pontos MIS em 2025. Durante o período, teve aulas com cineastas renomados como Francisco Ramalho e Roberto Gervitz, em parcerias com instituições como DOT Cine e Cine Belas Artes.

O filme está em fase de finalização e terá uma exibição em formato WIP (Work in Progress). A sessão gratuita ocorre no dia 10 de janeiro, às 20 horas, no Parque Morro do Ouro, em Apiaí, marcando o compartilhamento desse importante registro cultural.