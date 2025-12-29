Em entrevista, João Zaine apresenta balanço positivo e crescimento recorde em 2025

O setor industrial de Rio Claro encerra o ano de 2025 com motivos para celebrar. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o gerente regional do Ciesp Rio Claro, João Zaine, revelou que a entidade alcançou em 12 meses um crescimento de 18% no seu quadro de associados, o maior índice registrado nos últimos 21 anos.

Apesar de desafios macroeconômicos, como as taxas de juros elevadas que impactaram a modernização de parques fabris, o balanço anual foi classificado como positivo. “Acredito que 2026 será melhor ainda”, afirmou Zaine, destacando a união de forças entre o Ciesp e a Fiesp com o retorno de lideranças experientes.

Desafios e Reformas

Um dos pontos centrais da discussão foi a Reforma Tributária. Zaine ressaltou que a indústria ainda enfrenta uma “briga” para evitar que a taxação de produtos industrializados fique entre 26% e 28%, o que prejudicaria a competitividade global. Além da carga tributária, o setor aponta a burocracia como um obstáculo que exige estruturas complexas das empresas apenas para o cumprimento de obrigações fiscais.

João Zaine, gerente regional do Ciesp Rio Claro

Mão de Obra e “Fábrica do Futuro”

A qualificação profissional desponta como um pilar de sucesso na região. Com a atuação do Senai, Fatec e a chegada do Instituto Federal, Rio Claro tem conseguido reter talentos. Um dado de destaque é a empregabilidade precoce: jovens de 17 e 18 anos que ingressam no Senai já saem da formação com emprego garantido nas indústrias locais.

Infraestrutura e Futuro

No âmbito municipal, o Ciesp mantém diálogo com a administração pública para melhorias na zeladoria do Distrito Industrial e no transporte coletivo, visando atender as cerca de 50 mil pessoas que circulam diariamente pela região da Avenida Brasil.

Para 2026, os planos incluem: