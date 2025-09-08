Vista aérea de Rio Claro

Sem grandes disparidades entre os índices de crescimento, municípios vivem fase semelhante quando o assunto é a alta no número de habitantes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE divulgou no último dia 28 as Estimativas da População 2025. Aqui na região, chama a atenção os índices de crescimento do número de habitantes semelhantes entre as cidades, inclusive com Rio Claro estando entre as que registraram maior alta, o que derruba a ideia de que estaríamos estagnados enquanto outros municípios da região seguem em crescimento populacional. Essa diferença de ritmo de crescimento, que no passado fez com que cidades como Limeira e São Carlos passassem a ter número muito superior de habitantes, hoje já não é constatada nos números.

O Censo 2022 apontou que Rio Claro tinha 201.418 moradores, e agora, na estimativa, aparece com 210. 323, alta de 4,4%. Piracicaba saiu de 423.323 em 2022 para 440.835 agora, com índice de crescimento de 4,13%. São Carlos teve a população aumentada em 4,58%, saindo de 254.857 no Censo de 2022 para 266.427 em 2025; Limeira tinha em 2022 291.869 moradores, e na estimativa deste ano, chegou a 301.292, num índice de aumento de 3,23% enquanto Araras passou de 130.866 no Censo e chega em 2025 com 135.744 na estimativa para 2025 recentemente divulgada.

Prosseguindo com a população das cidades da região, Santa Gertrudes durante muitos anos registrou crescimento acima da média, mas agora vive período de estagnação, até com perda de habitantes. No Censo de 2022, eram 23.611, e na estimativa desse ano, 23.192, com índice negativo de -1,78%.