Segundo o IPMet, uma frente fria avança em direção ao oceano Atlântico, porém a instabilidade atmosférica permanece sobre o estado de São Paulo. A previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, sobretudo entre a tarde e a noite, enquanto as temperaturas continuam elevadas.

No campus da Unesp, no bairro Bela Vista, foram registrados 48,7 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. A temperatura mínima observada nesta terça-feira (13) foi de 18,5 graus, e a máxima prevista chega a 32 graus. De acordo com dados da Estação Meteorológica do Ceapla, do IGCE da Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro, o volume acumulado de chuva em janeiro soma 144,9 milímetros. Para o mês, a média esperada é de 289,2 milímetros, enquanto a média anual prevista é de 1.428,7 milímetros.