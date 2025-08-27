Imagem ilustrativa

Após quase 30 dias sem chuva, Rio Claro registrou hoje (27), no campus da Unesp Bela Vista, um acumulado de 7 mm. Apesar de baixa intensidade, a precipitação já contribui para a melhora na qualidade do ar.

Segundo o IPMet, a chuva é provocada por uma frente fria que avança pelo oceano próximo ao litoral paulista, trazendo instabilidades, aumento da nebulosidade e chuvas isoladas. A condição deve persistir ao longo desta quinta-feira (28), enquanto as temperaturas seguem em elevação gradual.

No campus da Unesp, a mínima registrada foi de 14,5°C, e a máxima prevista para hoje varia entre 28°C e 30°C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/UNESP, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.