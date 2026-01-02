Rio Claro registrou 18 mm de chuva no início da tarde desta sexta-feira (2)

Com a chegada da Zona de Convergência do Atlântico Sul, a chuva em Rio Claro deve continuar durante o fim de semana com riscos de alagamentos e ventos fortes

O segundo dia do ano registrou um volume considerável de chuva em Rio Claro. Segundo dados da Defesa Civil, a precipitação que atingiu o município no início da tarde desta sexta-feira (2) alcançou a marca de 18 mm.

A previsão indica que a instabilidade deve persistir nas próximas horas. O fenômeno é causado pelo primeiro episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do ano, que favorece chuvas persistentes.

Riscos e monitoramento da Defesa Civil

A convergência de umidade traz a Rio Claro um volume elevado de precipitação acompanhado de ventos fortes. Esse cenário aumenta o risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de árvores e pontos de alagamentos.

A Defesa Civil mantém o monitoramento constante da situação no município. A expectativa é de que a continuidade de chuvas fortes e possíveis tempestades marque todo o final de semana na região.

Previsão do tempo para o fim de semana

Diferente de outras áreas do estado, o interior paulista não deve registrar uma queda drástica na temperatura. No entanto, a tendência para o sábado e domingo em Rio Claro é de tempo instável e chuvoso.

Assim como no restante de São Paulo, o alerta para tempestades permanece vigente. Recomenda-se atenção redobrada aos moradores de áreas ribeirinhas ou com histórico de inundações.