Evento será no Recinto Pedro Dolce

Prefeitura de Corumbataí confirma que a programação desta quinta-feira (19) foi transferida para garantir a segurança do público na XX Festa do Peão

A abertura da XX Festa do Peão de Corumbataí, prevista para a noite desta quinta-feira (19), foi oficialmente adiada devido às fortes chuvas que atingiram a região. A decisão, comunicada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Corumbataí, visa garantir a segurança de todos os participantes e a integridade da estrutura do evento.

Com a mudança, o início oficial das competições de rodeio e as demais atrações da XX Festa do Peão de Corumbataí foram transferidos para esta sexta-feira. A organização reforça que a programação seguirá normalmente a partir de amanhã, com os ajustes necessários para acomodar as atividades suspensas.

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Mudanças na programação do rodeio

A grade de eventos de domingo passará por alterações para incluir o conteúdo que seria apresentado hoje. De acordo com a prefeitura, a semifinal e a grande final do rodeio da XX Festa do Peão de Corumbataí acontecerão no domingo. Além disso, o sorteio realizado para a noite desta quinta-feira será mantido e validado para a noite de sexta-feira.

Confira abaixo o comunicado da Prefeitura de Corumbataí na íntegra: