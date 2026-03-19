Evento será no Recinto Pedro Dolce

Prefeitura de Corumbataí confirma que a programação desta quinta-feira (19) foi transferida para garantir a segurança do público na XX Festa do Peão

A abertura da XX Festa do Peão de Corumbataí, prevista para a noite desta quinta-feira (19), foi oficialmente adiada devido às fortes chuvas que atingiram a região. A decisão, comunicada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Corumbataí, visa garantir a segurança de todos os participantes e a integridade da estrutura do evento.

Com a mudança, o início oficial das competições de rodeio e as demais atrações da XX Festa do Peão de Corumbataí foram transferidos para esta sexta-feira. A organização reforça que a programação seguirá normalmente a partir de amanhã, com os ajustes necessários para acomodar as atividades suspensas.

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Mudanças na programação do rodeio

A grade de eventos de domingo passará por alterações para incluir o conteúdo que seria apresentado hoje. De acordo com a prefeitura, a semifinal e a grande final do rodeio da XX Festa do Peão de Corumbataí acontecerão no domingo. Além disso, o sorteio realizado para a noite desta quinta-feira será mantido e validado para a noite de sexta-feira.

Confira abaixo o comunicado da Prefeitura de Corumbataí na íntegra:

“Devido às fortes chuvas, a programação desta quinta-feira precisou ser adiada. Hoje aconteceria a abertura oficial do rodeio, mas pensando na segurança de todos, o início do evento foi transferido para amanhã, sexta-feira, seguindo normalmente com a programação.

A programação de domingo será a mesma que estava prevista para hoje. A única mudança será a realização da semifinal e da grande final do rodeio, que acontecerão no domingo.

Informamos também que o sorteio realizado para a noite de hoje será mantido para a noite de amanhã (sexta-feira).

Agradecemos a compreensão de todos e esperamos vocês para viver grandes momentos no rodeio!”

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