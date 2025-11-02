Pequena quantidade de água é suficiente para a reprodução do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Por isso, o período de chuvas exige que a população redobre cuidados para evitar criadouros. Qualquer recipiente que acumule água pode ser utilizado pelo mosquito como criadouro. Neste ano Rio Claro tem 4.454 casos de dengue.

Para orientar a população e vistoriar casas e pontos estratégicos, equipes da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro percorrem bairros da cidade. A prefeitura também recolheu neste ano quase 2400 toneladas de materiais, inclusive potenciais criadouros do Aedes, em 29 mutirões que atenderam 40 bairros. Os mutirões são semanais e têm a participação das equipes de combate à dengue.

Os principais sintomas de dengue grave são: dor abdominal intensa e continua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, diminuição da quantidade de urina, dificuldade de respirar, dificuldade para andar, choro persistente em crianças. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar uma forma grave da doença. Numa situação dessas, é preciso procurar o serviço de saúde imediatamente.