Dr. Daniel Buttros e o publicitário Leo Raposo falam sobre o “Caminhos de Cura”, que une medicina convencional e abordagem holística; episódio estreia nesta quarta-feira (17)

Um diálogo fascinante entre ciência e espiritualidade marca o episódio 109 do podcast Chega Junto, que recebe o médico mastologista Daniel Buttros (@drdanielbuttros) e o publicitário Leo Raposo (@leoraposoalmeida), idealizadores do Projeto Caminhos de Cura (@caminhosde.cura).

No episódio que estreia nesta quarta-feira (17 de setembro), às 19h, nas plataformas do JC, os convidados explicam como é possível, e necessário, integrar os conhecimentos médicos convencionais com práticas espirituais e emocionais para promover uma cura verdadeiramente integral.

“O Caminhos de Cura nasceu da percepção de que a saúde vai muito além do diagnóstico e do remédio. Envolve acolhimento, prevenção, fé e, acima de tudo, humanidade”, explica Dr. Daniel Buttros.

Já Leo Raposo complementa: “A missão é mostrar que ciência e espiritualidade não são opostas, mas sim complementares. É sobre expandir a visão sobre o que realmente significa cuidar de alguém”.

A mediação é das apresentadoras Aline Magalhães Ceron (@alinemagaceron) e Mônica Butteri (@monicabutteri), que conduzem uma conversa inspiradora sobre como enfrentar desafios de saúde com uma perspectiva inovadora e humana.

Sobre o Projeto Caminhos de Cura

Iniciativa que promove eventos, palestras e conteúdos sobre saúde integral, unindo profissionais da medicina e especialistas em desenvolvimento humano para discutir cura sob múltiplas perspectivas.

Serviço

O quê: Estreia do episódio 109 do podcast Chega Junto

Quem: Dr. Daniel Buttros e Leo Raposo

Tema: Projeto Caminhos de Cura – integrando ciência e espiritualidade

Quando: 17 de setembro (quarta-feira), às 19h

Onde: YouTube e Facebook do JC