Linhas de cerol em pipas são proibidas por lei e trazem riscos de cortes profundos, problemas na rede elétrica e podem levar a morte

O uso de cerol em linhas de pipa voltou a ser destaque nos noticiários após casos graves registrados no início de agosto. Uma bióloga perdeu a vida no interior do Acre e um motociclista foi degolado por uma linha com cerol no Rio de Janeiro. Apesar de ser uma brincadeira tradicional nos meses das férias escolares, soltar pipas pode representar riscos sérios à população e à infraestrutura elétrica.

O risco aumenta com o uso de materiais nas pipas como papel laminado, fios metálicos e cerol, que são condutores de eletricidade e potencializam os danos. Além de ser proibido em diversas cidades, o cerol transforma a linha da pipa em um fio cortante, capaz de causar ferimentos graves e comprometer a rede elétrica. Mesmo sem danos aparentes, o contato com cabos pode fragilizá-los e gerar falhas futuras, como curtos-circuitos, choques e interrupções de energia.

Interrupções por pipas

O contato das pipas com os cabos de energia pode causar curtos-circuitos, danificar transformadores, romper a fiação e interromper o fornecimento de energia. A principal orientação é soltar pipas longe da rede elétrica, em locais abertos como praias, campos e parques. Isso evita situações perigosas e garante a segurança da população e a continuidade do fornecimento de energia.

Dicas para soltar pipas com segurança

A Neoenergia Elektro reforça orientações para garantir uma brincadeira segura:

Solte pipas longe da rede elétrica e evite ruas e avenidas;

Prefira locais abertos como praias, parques e campos;

Não use fios metálicos nem papel laminado, pois conduzem eletricidade;

Evite o cerol, que pode causar cortes e danificar os cabos;

Se a pipa ficar presa nos fios, não tente retirá-la. Acione a Neoenergia Elektro pelos canais de atendimento : 0800 701 01 02 ou WhatsApp (19) 2122 1696;