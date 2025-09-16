Evento acontece na quarta-feira (17), no Centro Cultural

Espetáculo que ensina a liderar servindo será encenado em setembro no Teatro Palmari; ingressos já estão à venda

Rio Claro vai receber uma das histórias mais inspiradoras já escritas sobre liderança! No dia 17 de setembro, quarta-feira, às 19h, o palco do Teatro do Centro Cultural “Roberto Palmari”, que fica na Rua 2, 2880, na Vila Operária, será tomado por emoção, aprendizado e transformação com a peça “O Monge e o Executivo”.

Baseada no best-seller de James C. Hunter, com mais de 6 milhões de cópias vendidas, traduzido para mais de 20 idiomas e presente por mais de 15 anos nas listas de best-sellers, a história mostra a jornada de um executivo em crise que, ao participar de um retiro com um monge, redescobre os verdadeiros valores da liderança: servir, ouvir, respeitar e inspirar.

Uma peça profunda, envolvente e que vai fazer você repensar a forma como se relaciona com o trabalho, com as pessoas e consigo mesmo. Algo que antes era privilégio apenas de grandes empresas, agora pode transformar também a sua equipe. Empresas e líderes terão acesso a um conteúdo prático, envolvente e de altíssimo valor, uma oportunidade única de capacitar suas equipes com ensinamentos que unem emoção e estratégia!

Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla ou pelo número (19) 99185-4352.