Jardim das Nações I em Rio Claro. Foto: Divulgação/Ascom PMRC/Arquivo JC

Ação conjunta do Conselho Tutelar Sul e UNESP acontece nos dias 6 e 13 de setembro. Moradores dos conjuntos Alemanha, África, Holanda, Itália e Japão serão visitados

O Conselho Tutelar Sul, em parceria com a Unesp Rio Claro e a Micro Rede do CRAS Terra Nova irão realizar nos dias 6 e 13 de setembro o censo dos condomínios do Jardim das Nações 1.

Moradores dos conjuntos Alemanha, África, Holanda, Itália e Japão irão receber a visita das equipes com o objetivo de colher informações para a construção de políticas públicas.

“No contexto de pensar, articular e fomentar encaminhamentos de políticas públicas, nossas ações já estão sendo articuladas com os moradores do território desde o mês de março. Agora avançamos em mais uma importante etapa. As perguntas serão em relação a formação da família, idade dos moradores. Não haverá identificação, isso é importante esclarecer. Pedimos que os moradores nos recebam com carinho, pois esse trabalho com certeza irá trazer melhorias para essa região que cresceu muito nos últimos anos”, declarou o conselheiro tutelar Luiz Henrique dos Santos.

Nos dois sábados em que o censo será realizado o horário que as equipes irão atuar será das 8h às 18h. Os professores da Unesp envolvidos na pesquisa são do Departamento de Geografia: Prof. Dr. Fabrício Gallo e Prof. Dra Dayana Aparecida Marques de Oliveira.

Já os conselheiros tutelares são Luiz Henrique dos Santos, Vinícius Luiz de Moraes da Silva, Wagner Boteselli, Daniela Sales e Rosana Costa.

Importante

Neste primeiro momento apenas moradores do Jardim das Nações I estão incluídos no censo. Os moradores do Jardim das Nações II devem aguardar até que saia o calendário.