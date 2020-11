Depois de meses fechados por conta da pandemia do novo coronavírus, os cemitérios de Rio Claro recebem visitantes no Dia de Finados com diversas medidas e orientações, como o uso obrigatório de máscara e higienização das mãos com álcool em gel na entrada dos locais.



HORÁRIOS

No Cemitério Municipal São João Batista no domingo ficam abertos dois portões: o principal na Rua 16 (das 7 às 18 horas) e o da rua 20 (das 7 às 17 horas). Já na segunda-feira (02), Dia de Finados, os quatro portões serão abertos às 7 horas. Os quatro portões serão abertos às 7 horas e em todas as entradas haverá álcool em gel para que os visitantes higienizem as mãos. Será proibida a entrada sem máscara. Os portões laterais (nas avenidas 19 e 23) e o portão do fundo (Rua 20) serão fechados às 17 horas. O portão principal (Rua 16) será fechado às 18 horas.



PARQUE DAS PALMEIRAS

O Memorial Parque das Palmeiras, localizado na Avenida 53 Particular, sem número, no bairro Jardim Residencial Copacabana, funcionará das 7 às 18 horas tanto no domingo (1º), quanto na segunda-feira (2), no Dia de Finados.

De acordo com a administração do local, não haverá programação especial para data e todas as medidas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, como a higienização das mãos com álcool em gel e o uso de máscaras, deverão ser seguidas durante a visitação.

EVANGÉLICO

O Cemitério Evangélico, localizado na Avenida 23, 721, no bairro Jardim Donangela, funciona tanto no domingo, quanto na segunda-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17h30, também seguindo todas as orientações necessárias devido à pandemia do novo coronavírus.