Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Expectativa é de que 10 mil pessoas visitem o cemitério no sábado e domingo

Para facilitar o acesso dos visitantes, o Cemitério Municipal São João Batista estará com todos seus portões abertos neste sábado e domingo, Dia de Finados. Os portões da Rua 20, da Avenida 19 e da Avenida 23 serão abertos às 7 horas e fechados às 17 horas. O portão principal, na Rua 16, ficará aberto das 6 às 18 horas.

A previsão da administração do cemitério municipal é de que 10 mil pessoas passem pelo local neste final de semana, com maior frequência no Dia de Finados, domingo, quando também serão realizadas 5 missas na capela do cemitério: às 7h, 8h30h, 10h, 12h e 14h.

O cemitério municipal, localizado na Via da Saudade com Rua 16, tem 14 mil túmulos. Neste final de semana, está proibido fazer limpeza ou reforma nos túmulos. Como prevenção à dengue, também não será permitido colocar vasos com água nos túmulos e os papéis de embrulho dos vasos também devem ser removidos.