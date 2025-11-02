Inaugurado em 1º de novembro de 1875, o Cemitério Municipal São João Batista, situado desde então na Rua 16, sem número, na Via da Saudade, no bairro Consolação, celebrou, na data de ontem, 150 anos de fundação. A primeira localização do Cemitério Municipal foi na Rua 7, entre as avenidas 5 e 7, no Centro da cidade, onde hoje se localiza o Primeiro Grupo Escolar Joaquim Sales.

A mudança se deu, segundo informações do livro Patrimônio Edificado em Rio Claro, lançado pelo Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, por conta de exigências em relação à profundidade das sepulturas para enterros envolvendo vítimas de epidemias que foram surgindo com o processo de urbanização do município.

O cemitério foi construído pelo agrimensor Manoel José de Carvalho, que faleceu no dia seguinte ao da inauguração, sendo a primeira pessoa a ser sepultada no municipal. O túmulo, até hoje, é um dos mais conhecidos do local, assim como o do Visconde de Rio Claro, José Estanislau de Oliveira, falecido em 1884, que sempre foi uma importante personalidade ligada à fundação e ao desenvolvimento de Rio Claro.

Sepultura de Visconde de Rio Claro Túmulo do agrimensor Manoel José de Carvalho, que projetou o cemitério e foi o primeiro a ser sepultado no local Sepultura de “A Moça de Branco” Um dos túmulos mais conhecidos e visitados de Rio Claro, o do “Boiadeiro”

O cemitério abriga também sepulturas que são constantemente visitadas e possuem um grande apelo popular, como a de Olavo F. Mendes, o Boiadeiro, morto em 31 de dezembro de 1903, que recebe até hoje placas de agradecimento por graças alcançadas e os já conhecidos lenços; a de Abigair Ferreira de Souza, conhecida como A Moça de Branco, que se tornou uma capela e também recebe placas com agradecimentos; e a de Pai Pedro Benedito, falecido em 3 de agosto de 1918, aos 100 anos.

“Recebemos as famílias das pessoas que estão sepultadas aqui e também pessoas que procuram sepulturas conhecidas. Nossa equipe administrativa está sempre pronta para auxiliar, e nossa expectativa para este final de semana como um todo é receber cerca de 50 mil visitantes”, aponta Naira Modelli, secretária adjunta da Secretaria de Administração, responsável pelo departamento de Complexo Funerário.

Atuando com 18 servidores entre o administrativo, limpeza, manutenção e sepultamentos, o cemitério se preparou para a chegada do feriado. “Cuidamos do que era necessário para que pudéssemos receber os visitantes da melhor maneira e executamos os serviços regulares. As lavagens das sepulturas aconteceram até a sexta-feira, dia 31. Sobre os horários de funcionamento, desde sábado já estamos com os portões da Rua 20, Avenida 19 e Avenida 23 abertos das 7 às 17h, e da mesma forma ocorrerá neste domingo, Dia de Finados. O portão principal abre todos os dias às 6h e fecha às 18h”, explicou a secretária adjunta.

MISSAS

As missas ocorrem, como de costume, na capela localizada dentro do cemitério e, neste dia 2 de novembro, serão às 7h, 8h30, 10h, 12h e 14h.

CUIDADOS

O setor administrativo pede que todos os visitantes evitem o uso de vasos com plástico e que os pratinhos onde são colocadas as plantas estejam com areia. O intuito da solicitação é evitar a proliferação de larvas e o surgimento de criadouros de mosquitos da dengue.

A visita ao local foi acompanhada também por Rosana Ribeiro Soares de Carvalho, que está desde 2005 no Núcleo Funerário Municipal.

EVANGÉLICO

O Cemitério Evangélico, também conhecido como Cemitério dos Alemães, localizado na Avenida 23, 721, no bairro Jardim Donangela, também possui programação para o Dia de Finados. Com culto a partir das 8h, a visitação ao cemitério pode ser feita das 7h30 às 17h30 neste domingo.

De acordo com a administração do local, o cemitério abriga aproximadamente 900 sepulturas e existe há mais ou menos 160 anos.

MEMORIAL CIDADE JARDIM

O Memorial Cidade Jardim, unidade do Grupo Zelo em Rio Claro, localizado na Avenida 53, 125, no Jardim Residencial Copacabana, preparou uma programação especial para o Dia de Finados, unindo momentos de fé, reflexão e acolhimento às famílias que visitam o cemitério nesta data tão significativa.

O cemitério abrirá os portões às 7h da manhã para o início da visitação. A partir desse horário, os visitantes já poderão participar das atividades e atrações preparadas especialmente para o dia, com ambiente acolhedor, música ao vivo e estrutura completa para receber as famílias. Durante a manhã, uma banda musical estará presente no local, tocando canções especiais que inspiram serenidade e lembranças, acompanhando as homenagens ao longo da visitação.

A programação religiosa tem início às 9h da manhã com o culto evangélico, seguido da missa católica às 10h30, ambos realizados em espaço aberto e preparados para receber o público com conforto e tranquilidade.

VICENTINOS

A Sociedade de São Vicente de Paulo, conhecida também como Vicentinos, estará nos cemitérios Memorial Cidade Jardim e São João Batista neste domingo, das 7h às 18h, arrecadando qualquer quantia em dinheiro para as causas sociais atendidas pela entidade.