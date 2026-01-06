Árvore de grande porte caiu sobre túmulos no Cemitério Municipal São João Batista

Frequentadores do Cemitério Municipal São João Batista apontam problemas de zeladoria, limpeza e falta de segurança nas imediações do local

Quem passou nesta segunda-feira (5) pelo Cemitério de Rio Claro (São João Batista) se deparou com uma árvore de grande porte caída sobre túmulos. A cena chamou a atenção de visitantes e levantou diversos questionamentos sobre a manutenção do espaço público.

Além da queda da árvore, os frequentadores relataram ao Jornal Cidade críticas sobre o estado dos banheiros e a falta de limpeza generalizada. Segundo uma das reclamantes, o descaso é notável ao caminhar pelo local.

Insegurança no Cemitério de Rio Claro

Outro ponto crítico destacado pelos usuários é a segurança pública no entorno. Relatos indicam que frequentadores se sentem intimidados por conta da forma como são abordados nas imediações do Cemitério de Rio Claro.

“Basta parar o carro para sermos abordados. Nos sentimos intimidados com a forma que chegam pedindo. Está faltando uma ação mais efetiva em toda a imediação”, afirmou um frequentador que entrou em contato com a redação do JC.

Posicionamento da Prefeitura Municipal

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Rio Claro informou que, em verificação inicial, não houve danos aos túmulos devido à queda da árvore. Segundo a nota, a espécie não apresentava sinais de deterioração e a remoção está programada para esta terça-feira (6).

Sobre a manutenção, o município afirmou que o Cemitério de Rio Claro recebe serviços constantes de limpeza. Quanto à segurança e assistência social, o governo declarou que equipes realizam atendimento a pessoas em vulnerabilidade e orientou que, em casos de atitude suspeita, a PM ou a Guarda Civil sejam acionadas.