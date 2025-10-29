Velo Clube disputará sua primeira Copa do Brasil no ano que vem. Foto: Matheus Sciamana

Na manhã de ontem (28), a equipe do Velo Clube confirmou através de suas redes sociais, a participação na Copa do Brasil

O dia 28/10 começou movimentado para os torcedores do Velo Clube, pois através de publicação no Instagram o time confirmou a presença na Copa do Brasil em 2026.

Essa será a primeira participação na história do Galo Vermelho na competição, e ela foi conquistada através da campanha na última edição do Campeonato Paulista, onde a equipe finalizou a competição em 11º lugar.

Com as mudanças para 2026 que a CBF divulgou com diversas alterações no calendário e formato das principais competições nacionais, foi determinado que a Federação Paulista de Futebol passaria a ter cinco vagas na copa nacional que passará a ter 126 equipes a partir do ano que vem.

Com o título do XV de Piracicaba na Copa Paulista e a conquista da Ponte Preta na Série C do Brasileirão, o estado passou a ter direito a mais duas vagas na competição e como os clubes que disputam a primeira divisão já garantem vaga na Copa do Brasil, as vagas restantes serão distribuídas para as melhores campanhas no último Paulistão, o que beneficiou o Velo Clube que terminou a competição em 11º, porém quarto melhor colocado se excluir os times que estão na Série A em 2025, e a Ponte Preta, que venceu a terceira divisão, o que garante a equipe do Velo entre as sete vagas até então destinadas para a FPF.