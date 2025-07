A tenista rio-clarense Catarina Melleiro (Foto: João Pires)

O Torneio Internacional W35 de Tênis Feminino, que está sendo disputado nas quadras do Complexo de Tênis Valdeci Tiene, no Clube de Campo de Rio Claro, segue movimentando o cenário esportivo nacional com grandes confrontos e talentos de sete países diferentes.

Após o início da competição na segunda-feira com os jogos do qualificatório, a fase eliminatória foi concluída na manhã desta terça-feira (8). O torneio segue até o próximo domingo (13), quando será realizada a grande final, coroando a campeã que levará para casa um prêmio de U$ 4.860,00, parte dos U$ 35 mil distribuídos pelo torneio.

A tenista rio-clarense Catarina Melleiro (Foto: João Pires) A tenista rio-clarense Catarina Melleiro (Foto: João Pires) A tenista rio-clarense Catarina Melleiro (Foto: João Pires)

Um dos grandes destaques do dia foi a classificação da tenista rio-clarense Catarina Melleiro para a chave principal do torneio. Catarina venceu uma batalha duríssima contra a também brasileira Mariana Soares, em um confronto decidido apenas no supertiebreak do terceiro set. Após perder o primeiro set por 4/6, a tenista local reagiu, venceu o segundo por 6/4 e confirmou a virada com um emocionante 10/7 no desempate final.

Com a vitória, Catarina garante vaga entre as principais atletas da competição e faz sua estreia na chave principal nesta quarta-feira (9), novamente nas quadras do Clube de Campo, com entrada gratuita para o público.

O W35 de Rio Claro tem patrocínio do Colégio Objetivo e da Caprem, reforçando o apoio de instituições locais ao desenvolvimento do tênis feminino de alto nível. O torneio, chancelado pela ITF (International Tennis Federation), é uma oportunidade única para o público da região acompanhar de perto o talento de jovens promessas e atletas já consolidadas no circuito internacional.