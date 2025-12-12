Um casal foi surpreendido na noite de quinta-feira (11), na porta da residência em que chegava, na Avenida 29, no Bairro do Estádio, em Rio Claro, quando três jovens a pé anunciaram o assalto e levaram a motocicleta Honda/CB250F Twister ABS, modelo 2022, de cor vermelha, além de dois celulares e um capacete. As vítimas acabavam de estacionar quando a mulher desceu para abrir o portão e, nesse instante, o trio se aproximou rapidamente. Um dos assaltantes, armado, ordenou que entregassem todos os pertences sem qualquer reação.
Após recolher os objetos, os criminosos subiram na motocicleta e fugiram pela contramão em direção ao Bairro Inocoop. Segundo o relato das vítimas, os três aparentavam cerca de 18 anos, eram magros, de pele parda escura, de estatura mediana e estavam com o rosto completamente à mostra. A polícia foi acionada e busca imagens de câmeras na região para identificar os autores. O caso segue em investigação, e novas informações devem surgir conforme o avanço das diligências.