A atração será das 8h às 17h. Foto: Museu Catavento

Projeto itinerante do Museu Catavento leva ciência e tecnologia para a Praça Central de Cordeirópolis entre os dias 19 e 21 de janeiro

Cordeirópolis recebe a Carreta Catavento nos dias 19, 20 e 21 de janeiro, trazendo ciência, tecnologia e conhecimento de forma interativa. O projeto itinerante do Museu Catavento percorre cidades do interior paulista para promover o aprendizado lúdico.

A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Museu Catavento e apoio da Prefeitura Municipal. As tratativas para trazer a unidade móvel ao município foram intermediadas pelo vereador Diego Fabiano.

O Museu Catavento está localizado na Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, em São Paulo

Experiências interativas na Carreta Catavento

A estrutura ficará instalada na Praça Central “Comendador Jamil Abrahão Saad”. Funcionando como um museu móvel, a carreta é equipada com experiências educativas que buscam despertar a curiosidade de crianças, jovens e adultos sobre o mundo científico.

O objetivo principal da Carreta Catavento é garantir que a população tenha acesso à inovação e educação de forma acessível. Através das exposições, os visitantes participam ativamente de ações voltadas ao desenvolvimento do saber.

Horários e agendamento das visitas

O atendimento ao público ocorrerá das 8h às 17h durante os três dias de evento. Para garantir a qualidade da experiência, as visitas serão organizadas em grupos de até 25 pessoas por turno, com duração de aproximadamente 30 minutos cada.

Além das atividades dentro da unidade móvel, haverá oficinas complementares na Casa do Artesão (Corarte), também localizada na Praça Central. A programação reforça o compromisso da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos com a difusão cultural na cidade.