A Academia MM Boxe, localizada na Rua 1B, 357, no bairro Cidade Nova, será palco de uma celebração diferente e cheia de identidade neste sábado (7), a partir das 15h, o “Carnaval InBoxe 2026”, promovido pela Frente Cultural InBoxe.

De acordo com a organização, o evento une música, cultura popular, esporte e convivência comunitária em uma programação voltada para todas as idades.

O Carnaval InBoxe acontece na Cidade Azul com a proposta de oferecer uma tarde de alegria e diversidade cultural, reunindo blocos carnavalescos, artistas locais e convidados, além de atividades que dialogam diretamente com o espaço da academia.

A iniciativa busca valorizar a cultura popular, fortalecer os coletivos independentes e ampliar o papel da MM Boxe como um centro cultural e esportivo da cidade.

Entre as atrações confirmadas estão Banda da Saudade, bateria Porcaria, da Unesp de Rio Claro, Fanfarra Clandestina, de São Paulo, o Bloco VaiKenké e DJ Lucas Caetano. O público também poderá acompanhar apresentações circenses, além de participar de atividades como boxe fantasiado, concurso de fantasias, matinê infantil e outras intervenções culturais.

Portaria

A entrada será colaborativa, com contribuições destinadas ao fortalecimento dos blocos participantes e à continuidade das ações culturais desenvolvidas.