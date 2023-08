A Escola de Samba UVA foi a grande campeã de 2023

E, já neste fim de semana, evento CarnAgosto agita o Espaço Livre da Avenida Visconde com escolas de samba de Rio Claro

O Carnaval de Rio Claro está confirmado para 2024 e a Uesca (União das Escolas de Samba da Cidade Azul), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, definiu a ordem dos desfiles das agremiações. No próximo ano, serão sete apresentações em dois dias de folia. No sábado, 10 de fevereiro, desfilam a Império do Samba, Gaviões da Fiel subsede Rio Claro e a Embaixadores do Samba. No domingo (11 de fevereiro), desfilam Grasifs, A Casamba, Samuca e UVA.

Em 2023, a grande campeã foi a Escola de Samba Unidos da Vila Alemã (UVA), que apresentou o tema-enredo “Faça-se a luz: a UVA em uma explosão de cores”. A escolha feita para seu tema veio a partir da dedicação de cada integrante em trazer vida, alegria e cor novamente a sua sede, a qual foi assolada por um grande incêndio que destruiu parte de sua história, mas nunca o espírito de vitórias e glórias.

CarnAgosto – A Secretaria Municipal de Turismo promove gratuitamente neste fim de semana o CarnAgosto, no Espaço Livre da Avenida Visconde do Rio Claro. Na sexta-feira (25), a partir das 19h se apresentam o sambista Júlio Nery, a Gaviões da Fiel e a Embaixadores do Samba. No sábado (26), no mesmo horário, as atrações são o grupo de pagode Tem Fuzuê, a Grasifs e A Casamba. Já no domingo (27), para encerrar o evento, a partir das 17h os shows ficam por conta do Trio Danada, da Samuca e da UVA.

Carnaval 2023 – Além da campeã UVA, também desfilaram as demais escolas. A Samuca apresentou o enredo “No pavilhão do meu coração, Azul e Branco é pura emoção!”, com histórias e significados envolvendo as cores azul e branco. A Casamba trouxe o tema batalha, inspirada numa história portuguesa, e a busca por um lugar ao sol.

“Quem foi celebridade é tradição nessa cidade” foi o tema da Grasifs. A Embaixadores do Samba apresentou a história do samba no Brasil. E a Gaviões fez este ano um samba-enredo que homenageia a Cidade Azul por suas festas históricas e simbólicas e as escolas de samba da cidade.