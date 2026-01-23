Representantes da Uesca e das escolas de samba de Rio Claro. Foto: Divulgação

A festa terá início no dia 14 de fevereiro na Passarela do Samba, reunindo as escolas de samba dos Grupos I e II e o tradicional Desfile das Campeãs

O Carnaval de Rio Claro já tem sua programação oficial definida para 2026. Os desfiles das escolas de samba acontecerão na Passarela do Samba, localizada na Avenida Brasil, no sábado (14/02) e domingo (15/02), prometendo reunir tradição e cultura popular.

De acordo com o regulamento oficial, a ordem de apresentação das agremiações dos Grupos I e II foi estabelecida para garantir o fluxo do espetáculo. O público poderá prestigiar as escolas Grasifs Voz do Morro, Samuca, A Casamba, Unidos da Vila Alemã (UVA), Ritmo Alvinegro GDF e Embaixadores do Samba.

Programação de sábado (14 de fevereiro)

As festividades do Carnaval de Rio Claro começam com a Corte Momesca abrindo o caminho para as agremiações. Confira os horários das apresentações:

20h15: Desfile da Corte Momesca

Desfile da Corte Momesca 20h30: Ritmo Alvinegro GDF

Ritmo Alvinegro GDF 22h05: A Casamba

A Casamba 23h40: Grasifs Voz do Morro

Programação de domingo (15 de fevereiro)

No segundo dia de desfiles na Avenida Brasil, a emoção continua com grandes nomes do samba local. A ordem definida é:

20h15: Desfile da Corte Momesca

Desfile da Corte Momesca 20h30: Embaixadores do Samba

Embaixadores do Samba 22h05: Samuca

Samuca 23h40: Unidos da Vila Alemã (UVA)

Desfile das Campeãs

Para encerrar a programação do Carnaval de Rio Claro, a Passarela do Samba recebe novamente o público no dia 17 de fevereiro. O Desfile das Campeãs reunirá as escolas vencedoras em uma noite de celebração e consagração dos melhores espetáculos apresentados na avenida.

A expectativa é de que o evento atraia milhares de foliões e comunidades, reafirmando o Carnaval como uma das maiores manifestações culturais do município.