Neste ano a Uesca – União das Escolas de Samba da Cidade Azul está coordenando os patrocínios para os desfiles que acontecerão nos dias 14, 15 e 17 de fevereiro.

Rio Claro, reconhecida como a Capital da Alegria, já se prepara para mais uma grande celebração do samba. A Uesca iniciou oficialmente a venda de cotas para patrocinadores, reforçando a importância do evento para a cultura, o turismo e a economia local.

Composta pelas seis escolas de samba de Rio Claro, a Uesca vive um momento de renovação com a chegada de uma nova diretoria, que tem como objetivo atuar em conjunto com o Poder Público, promovendo mudanças, melhorias estruturais e maior valorização do carnaval, das agremiações, dos profissionais envolvidos e do público.

O crescimento da festa ficou evidente em 2025, quando os desfiles reuniram mais de 56 mil pessoas presencialmente. Além disso, o Carnaval movimentou toda uma cadeia produtiva, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos, entre costureiras, músicos, artistas, técnicos, profissionais de segurança, comércio e serviços.

O alcance do evento também se destaca no ambiente digital. As transmissões oficiais dos desfiles somaram 2,26 milhões de visualizações, ampliando a visibilidade do carnaval de Rio Claro para além da cidade e reforçando o potencial de retorno de mídia para marcas parceiras.

A Uesca destaca que o apoio de patrocinadores é fundamental para a realização de um carnaval ainda mais organizado, seguro e grandioso em 2026, fortalecendo a tradição do samba e consolidando Rio Claro como referência no cenário carnavalesco do interior paulista.

Empresas interessadas em apoiar o Carnaval 2026 e conhecer as cotas de patrocínio podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (19) 99166-3149, falando com João Zaine.