Campanha é feita para arrecadar fundos para a reforma do local que precisou ser fechado por conta de riscos estruturais

Com 120 anos de história, a Capela de São Benedito precisa de reparos urgentes no telhado e estrutura; saiba como colaborar com as obras no patrimônio de Rio Claro

A Capela de São Benedito, um dos marcos históricos de Rio Claro com 120 anos de fundação, precisou fechar suas portas recentemente. A medida foi tomada em razão de sérios riscos estruturais identificados no imóvel localizado na Avenida 15, no bairro Saúde.

Embora não seja oficialmente tombada, a construção é considerada um patrimônio histórico fundamental do município. A Capela de São Benedito detém o título de segunda igreja mais antiga da cidade, ficando atrás apenas da Matriz de São João Batista.

Detalhes da reforma na Capela de São Benedito

De acordo com o Padre Renato Andreatto, o valor estimado para a recuperação do local é de quase R$ 500 mil. O projeto prevê intervenções profundas para garantir a segurança dos fiéis e a preservação do prédio.

“Será preciso refazer 100% do telhado, pois todo o madeiramento está tomado por cupim. Além disso, será necessário substituir a telha de barro pela telha sanduíche e instalar um novo forro”, explicou o pároco sobre a situação da Capela de São Benedito.

Problemas estruturais e raízes

Além da cobertura, o piso da igreja também passará por reformas completas. O problema foi causado por raízes de figueiras próximas, que se espalharam sob o solo, provocando rachaduras que atingiram as paredes da edificação.

Para viabilizar a obra na Capela de São Benedito, a paróquia iniciou uma campanha de arrecadação. Foram confeccionados 600 carnês com 10 parcelas mensais, nos valores de R$ 20, R$ 30, R$ 50 ou R$ 100, mas apenas 250 foram retirados até o momento.

Como colaborar com a Capela de São Benedito

Os interessados em ajudar na restauração podem adquirir os carnês na secretaria da Paróquia São João Batista, localizada na Rua 6, Centro (entre as avenidas 3 e 5), ou no plantão do dízimo.

Empresários que desejarem contribuir com a reforma da Capela de São Benedito podem entrar em contato diretamente pelo telefone (19) 3024-2095 para obter mais informações sobre as formas de doação.

