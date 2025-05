Imagem ilustrativa

Curso gratuito da Prefeitura e Univesp tem inscrições até 17/05; aulas começam em 24 de maio para delegados, assistentes sociais e outros profissionais

Estão abertas as inscrições para curso de capacitação para profissionais que atendem mulheres com deficiência vítimas de violência. As aulas online são voltadas a promotores, delegados, delegadas, assistentes sociais e demais profissionais que atuam na área de proteção, e têm o objetivo de capacitar para receber, atender e orientar essas mulheres a partir de um olhar empático.

O curso é fruto de uma parceria do município com a Univesp e começa no dia 24 de maio, com término em 24 de agosto. Usuários que completarem 75% de participação serão certificados. As inscrições podem ser feitas até dia 17 de maio através do apps.univesp.br/sdpd/.

“Esta é mais uma oportunidade para capacitar quem trabalha na área, e reitera a importância da parceria da prefeitura com Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em busca de ações voltadas à inclusão”, observa Paulo Meyer, assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O curso faz parte do programa TODAS in-Rede, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em junho de 2024 a parceria foi renovada com o município de Rio Claro.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo WhatsApp da Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, (19) 98911-8607.