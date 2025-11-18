Maestro Luciano está atualmente com 63 anos. Foto: Arquivo JC

Conhecido artista de Rio Claro enfrenta grave doença

Aos 63 anos e conhecido pela alegria e por encantar com seu talento musical por onde passa, o maestro Odival Luciano Barbosa Filho está enfrentando uma difícil luta que o impossibilitou de trabalhar por conta de fortes dores.

Há um mês perdeu a mãe que faleceu em razão de um câncer nos ossos e poucos dias depois foi diagnosticado com a mesma doença.

“Luciano enfrenta uma situação muito delicada. Em questão de dias emagreceu, está com muitas dores, não consegue deitar mais. Ele não tem convênio médico e conseguiu um atendimento pelo Amaral Carvalho no dia 10 de dezembro onde terá um acompanhamento mas por ser autônomo precisa de renda para pagar contas, carro financiado, que inclusive está tentando vender e outros custos. Por isso estamos nos mobilizando pois ele é uma pessoa do bem, que confia muito em Deus e no processo”, disse a amiga e cantora Claudia Guilherme, mais conhecida como Kalu.

COMO AJUDAR

No dia 24 de novembro (próxima segunda) um jantar, onde será servida uma paella, está sendo organizado no Mercado Municipal de Rio Claro a partir das 19h30. As adesões estão sendo vendidas a R$ 50,00 (bebidas à parte). A reserva do lugar no jantar deve ser feita através do telefone: 99790-2520 e o pagamento do valor deve ser feito através do PIX (19) 99299-1885. O evento contará com palco livre para apresentação de cantores de RC e região.

IMPORTANTE

Para as pessoas que não puderem comparecer no jantar mas mesmo assim quiserem ajudar o maestro podem colaborar com qualquer quantia no PIX 05728120865 (CPF).