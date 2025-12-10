A Campanha de Natal do Shopping Rio Claro, que segue até 4 de janeiro, vai sortear uma viagem no valor de R$ 10.000,00, com destino escolhido pelo próprio ganhador. Além disso, a cada R$ 250,00 em compras, os clientes podem garantir 1 brinde por CPF, mediante apresentação das notas fiscais.

Para participar é simples: basta acumular R$ 250,00 em compras identificadas com o CPF do participante nas lojas e quiosques aderentes. Com isso, o cliente recebe 1 número da sorte para concorrer ao brinde e 1 número da sorte para participar do sorteio do vale-viagem. O cadastro das notas pode ser feito pelo site promocao.shoppingrioclaro.com.br ou na loja oficial da campanha, localizada ao lado da Melissa.

E tem mais vantagem: compras realizadas de segunda a quinta-feira valem números da sorte em dobro, aumentando ainda mais as chances de ganhar o vale-viagem.

“A mecânica da ação promocional de Natal deste ano visa presentear o maior número possível de clientes com o brinde e com o sorteio do vale-viagem”, destaca Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro. “Aproveito para convidar a todos a prestigiarem a nossa Cantata de Natal, que nesta edição conta com a participação de 24 grupos”, completa a Coordenadora de Marketing.

SERVIÇO

Campanha de Natal “Compre, Ganhe e Concorra”

Período: de 25 de novembro a 4 de janeiro de 2026

Horário de atendimento na loja oficial da campanha, localizada ao lado da Melissa: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 19h

Consulte as lojas participantes e regulamento completo no site www.shoppingrioclaro.com.br

Programação da Cantata de Natal

Local: Praça de Alimentação do Shopping Rio Claro

10/12, às 19h: Acordes da Inclusão

10/12, às 20h: Colégio Trígono

12/12, às 19h: Colégio Dagama

12/12, ás 20h: Associação Projeto Vida

13/12, às 17h: Roots Teens

13/12, às 18h: Qualificamax

13/12, às 19h: Escola Sol Arte

17/12, às 19h: Casa da Música

17/12, às 20h: Orquestra da Guarda Mirim

18/12, às 20h: Guarda Mirim

19/12, às 19h: Coral CPP Rio Claro

19/12, às 20h: Grupo vocal Musicaliz

20/12, às 19h: Coral LIVRES

Horário do Papai Noel no Shopping Rio Claro

Período: até 24 de dezembro

Horário: de terça a sábado, das 14h às 22h; aos domingos e feriados, das 13h às 19h; dia 24 de dezembro das 13h às 18h

Local: Praça de Eventos do Shopping Rio Claro