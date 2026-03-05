Acidente no Caminho 17 intensifica reclamações sobre o estado das ruas locais; comunidade afirma que solicita providências à Prefeitura de Rio Claro desde dezembro
Um caminhão tombou no Alan Grey, em Rio Claro, aumentando a indignação dos moradores com a precariedade das vias do bairro. O acidente ocorreu na área do Caminho 17 e, apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.
Relatos de quem vive na região indicam que derrapagens de motos e veículos são frequentes nas ruas da localidade. A situação se agrava consideravelmente sob condições de chuva, tornando o tráfego perigoso para a comunidade local.
Reclamações sobre a manutenção no Alan Grey
A comunidade afirma que solicita providências para as vias do Alan Grey à Prefeitura de Rio Claro desde dezembro. No entanto, as respostas recebidas até o momento apontam que o maquinário necessário para os reparos estaria quebrado.
A moradora Cristiane Silva questiona a demora na solução dos problemas do bairro. Segundo ela, houve a promessa de substituição das máquinas, mas até março nenhuma melhoria foi executada nas estradas de terra da região.
Cobrança por segurança e infraestrutura local
Os moradores também questionam a prioridade na aplicação das verbas públicas no município. Eles exigem uma solução imediata dos órgãos competentes para garantir a segurança de quem trafega pelo bairro, temendo acidentes ainda mais graves.
A falta de assistência é um ponto de desabafo para quem reside no Alan Grey. Moradores lamentam que as promessas de melhorias costumam aparecer apenas em períodos eleitorais, enquanto as solicitações de socorro feitas desde o ano passado seguem ignoradas.