A Camerata de Alunos da Orquestra Sinfônica de Rio Claro apresenta nesta quinta-feira (11) o concerto Natal pelo Mundo- Uma Viagem Musical. A apresentação acontece às 20 horas no teatro do Centro Cultural do Sesi Rio Claro, sob a regência do maestro André Muzel.

O concerto celebra o Natal através das sonoridades de oito países, cada um com sua história, sua tradição e sua maneira de viver essa época especial do ano. Da inspiração barroca e devocional da Itália às melodias emocionantes da Alemanha e da França, passando pela força cultural da República Tcheca e pela profundidade expressiva da Ucrânia, o programa atravessa séculos de música natalina.O passeio segue pelos ritmos marcantes da Irlanda, chega ao brilho festivo dos Estados Unidos e desembarca no calor e na identidade do Brasil, onde o Natal ganha cores e sentimentos próprios.

A entrada para o concerto é franca mas é preciso fazer a reserva do convite através do portal Meu Sesi- sesisp.org.br/eventos. O Sesi fica na Avenida M-29 número 441, no Jardim Floridiana.

Mosaico

De acordo com os idealizadores, a apresentação é “um mosaico musical que conecta povos, histórias e tradições pela linguagem universal da música. Uma celebração de esperança, memória e beleza”.