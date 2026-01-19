A Câmara Municipal de Santa Gertrudes comunicou, com profundo pesar, o falecimento do servidor Edmilson Valdanha de Camargo, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 19 de janeiro. Funcionários e vereadores manifestaram solidariedade aos familiares e amigos.

Valdanha era um dos servidores mais antigos do Legislativo gertrudense. Formado em Tecnólogo de Planejamento Administrativo e Programação, iniciou sua trajetória na Câmara em 17 de janeiro de 2005 como assessor legislativo comissionado.

Em 2007, foi efetivado como técnico legislativo e, anos depois, passou a exercer o cargo de supervisor legislativo, função que ocupava até o momento de seu falecimento. Também atuava como tesoureiro e mestre de cerimônias da Casa.

Em nota, o presidente da Câmara, vereador Willian Bento (PL), destacou o comprometimento, a seriedade e o conhecimento técnico do servidor, ressaltando sua contribuição para o trabalho legislativo e para o atendimento à comunidade.



Natural de Santa Gertrudes, Edmilson nasceu em 6 de outubro de 1959, filho de Idalina Sestenari e Edmundo Valdanha, ambos já falecidos. O velório ocorre nesta terça-feira, dia 20, a partir das 10h30, no Plenário Íria Hansen, na sede da Câmara Municipal. O sepultamento está previsto para as 13h30, no Cemitério São Joaquim, na cidade de Santa Gertrudes.