Manhã de segunda-feira (01) com céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuva na maior parte do estado, incluindo Rio Claro e região, segundo o IPMet. No oeste e no sul paulista, há previsão de pancadas isoladas ao longo da tarde devido à aproximação de uma nova frente fria associada a um centro de baixa pressão. As temperaturas permanecem em elevação.

Hoje, a Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura, registrou mínima de 20,2° no campus da Unesp, e a máxima prevista para hoje chega a 37°.

