O sábado (10) em Rio Claro começou com mínima de 21 graus nas primeiras horas do dia e será marcado por calor intenso, com a temperatura máxima prevista em torno de 34 graus. O tempo permanece firme, com predomínio de sol e aumento da nebulosidade ao longo da tarde. À noite, o céu segue com muitas nuvens, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar apresenta grande variação, com índices próximos de 36% durante o período mais quente do dia e podendo atingir até 81% entre a noite e a madrugada. Os ventos sopram fracos, sem influência significativa nas condições meteorológicas.

No domingo (11), o cenário pouco se altera. A previsão indica mínima de 21 graus e máxima novamente próxima dos 34 graus, com sol entre muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. Durante a noite, a nebulosidade diminui e o tempo continua seco. A umidade relativa do ar segue oscilando, com mínima em torno de 36% nas horas mais quentes e máxima próxima de 80%, sem indicativos de instabilidade ou chuva para Rio Claro.