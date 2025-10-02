O IPMet informa que uma massa de ar seco permanece sobre grande parte do estado de São Paulo, mantendo o calor intenso, céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuva. Em Rio Claro, essas condições devem se prolongar até domingo (05), com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. Hoje (02), a mínima registrada no campus da Unesp foi de 17,6 °C, e a máxima prevista é de 34 °C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.
Calor intenso e céu claro permanecem em Rio Claro até domingo, com baixa umidade do ar
Publicado por
