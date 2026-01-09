Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, as condições do tempo no estado de São Paulo nesta sexta-feira (09) permanecem com céu claro a parcialmente nublado. Há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados, que podem ser eventualmente fortes, sobretudo entre a tarde e a noite, em razão da atuação de uma massa de ar quente e úmido. As temperaturas seguem elevadas em grande parte do território paulista.

Para o domingo (11), a previsão indica céu parcialmente nublado e ausência de chuva em parte do estado durante a manhã. No entanto, a aproximação de uma nova frente fria associada a um sistema de baixa pressão deve provocar aumento da nebulosidade ao longo do dia, com áreas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas, principalmente nas regiões oeste e sul do estado, estendendo-se para a segunda-feira (12). Mesmo com a mudança nas condições atmosféricas, as temperaturas máximas continuam elevadas.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada nesta sexta-feira no campus da Unesp foi de 21,2 °C, enquanto a máxima prevista pode chegar a 34 °C. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.