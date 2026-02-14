Imagen ilustrativa

O fim de semana será típico de verão em Rio Claro, com calor persistente e alta umidade. Neste sábado (14), o sol aparece entre muitas nuvens, alternando com períodos de céu mais encoberto. A mínima registrada pela manhã foi de 20°C e a máxima deve alcançar 31°C. Há possibilidade de chuva fraca e isolada, com baixo volume acumulado. A umidade relativa do ar pode chegar a 97%, favorecendo sensação de tempo abafado.

No domingo (15), o padrão se mantém: predomínio de sol entre nuvens ao longo do dia e maior concentração de nebulosidade à noite. As temperaturas variam entre 21°C e 31°C, sem previsão de chuva. A umidade segue elevada, podendo atingir 98%, mantendo a sensação de calor intenso. Informações do Climatempo.

