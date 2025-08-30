Grupo Caju Pra Baixo agita multidões por onde passa! foto @vitorugofotos

O Grupo Ginástico Rio-clarense recebe neste sábado (30), a partir das 21h, a apresentação musical do grupo que é um fenômeno do samba e pagode, o Caju Pra Baixo, diretamente do Rio de Janeiro, pela primeira vez na Cidade Azul.

Além do grupo, a noite, que contará com um palco 360º para que todos possam aproveitar a roda de samba, terá também apresentações de União de Amigos, grupo Tem Fuzuê e Júlio Neri e Banda.

INGRESSOS

Os ingressos podem ser comprados no site Q2 Ingressos, em diferentes categorias: pista premium, área vip com bistrô, camarote open bar e camarote privativo para dez pessoas.

Ainda é possível adquiri-los presencialmente, no próprio Grupo Ginástico, que fica na Rua 3, 941, no Centro da cidade. Informações pelo telefone (19) 3522-3344, na Loja Blesses, localizada na Rua 14, 541, no bairro Consolação.

Informações pelo telefone (19) 98984-3219 ou ainda na Ostenta Multimarcas, na Avenida 64-A, 1051, no bairro Vila Cristina. As informações podem ser conseguidas pelo número (19) 9970007-47. Acesse o QR Code abaixo e compre seu ingresso diretamente no site.