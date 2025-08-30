Grupo Caju Pra Baixo agita multidões por onde passa! foto @vitorugofotos

O Grupo Ginástico Rio-clarense recebe neste sábado (30), a partir das 21h, a apresentação musical do grupo que é um fenômeno do samba e pagode, o Caju Pra Baixo, diretamente do Rio de Janeiro, pela primeira vez na Cidade Azul.

Além do grupo, a noite, que contará com um palco 360º para que todos possam aproveitar a roda de samba, terá também apresentações de União de Amigos, grupo Tem Fuzuê e Júlio Neri e Banda.

INGRESSOS

Os ingressos podem ser comprados no site Q2 Ingressos, em diferentes categorias: pista premium, área vip com bistrô, camarote open bar e camarote privativo para dez pessoas.

Ainda é possível adquiri-los presencialmente, no próprio Grupo Ginástico, que fica na Rua 3, 941, no Centro da cidade. Informações pelo telefone (19) 3522-3344, na Loja Blesses, localizada na Rua 14, 541, no bairro Consolação.

Informações pelo telefone (19) 98984-3219 ou ainda na Ostenta Multimarcas, na Avenida 64-A, 1051, no bairro Vila Cristina. As informações podem ser conseguidas pelo número (19) 9970007-47. Acesse o QR Code abaixo e compre seu ingresso diretamente no site.

A sua assinatura é fundamental para continuarmos a oferecer informação de qualidade e credibilidade. Apoie o jornalismo do Jornal Cidade. Clique aqui.

YouTube Assine

Mais em Intervalo:

VÍDEO: Mauricio Zottarelli celebra 30 anos de carreira em concertos que se tornarão álbum ao vivo

Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

Mauricio Zottarelli celebra 30 anos de carreira com shows em Rio Claro