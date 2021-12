Uma situação em Ipeúna tem mobilizado muitas protetoras, voluntárias e a população no geral.

No último sábado, uma mulher que cuidava de mais de 50 cachorros, em uma chácara alugada, foi embora do local e deixou os animais desamparados.

Ao saberem do fato, integrantes da Associação Ipeunense Protetora de Animais Carentes (AIPAC) foram até o local e se surpreenderam com o que viram.

“Dentro da casa havia 12 cachorros e os demais espalhados pela chácara. Os animais estão bem, mas com uma situação de higiene bem precária, não havia limpeza por parte da tutora. Registrei um boletim de ocorrência e agora cabe às autoridades apurarem se existiu crime por parte desta mulher que abandonou a causa”, explica Fernanda Petruskevic, que é a 2ª-tesoureira da ONG.

Fernanda também explica as principais necessidades do momento e as ações que estão sendo realizadas: “Solicitamos uma reunião em caráter de urgência na prefeitura para buscar apoio. Além disso essa chácara onde os animais estão é alugada e o valor do espaço, a partir de janeiro, custará R$ 1.540,00. Por isso estamos correndo contra o tempo. O aluguel de dezembro está pago, mas no mês que vem como iremos arcar com tal despesa?”.

“É uma situação parecida com os animais da Dona Rita, que ficaram desamparados após a morte dela. Só que neste caso a tutora abandonou consciente sendo que Dona Rita faleceu de Covid. O caso é que os animais estão ‘órfãos’ e precisamos que sejam adotados. Até que isso aconteça precisamos manter o local e dar alimentação e cuidado para eles e para isso contamos com a solidariedade das pessoas”, conclui Fernanda.

Como ajudar?

Rações podem ser entregues no Auto Posto Primavera (que fica na entrada de Ipeúna). Depósitos para ajudar no aluguel via PIX: 09778118833 (CPF de Fernanda Celória Petruskevic). Mais detalhes pelo WhatsApp (19) 998592491