Criador de canal que é sucesso nas redes sociais visita Cemitério Municipal “S. J. Batista”.

Episódios com histórias de milagreiros no Cemitério Municipal “São João Batista” são sucesso na internet

Lendas urbanas que envolvem túmulos no Cemitério Municipal “São João Batista” foram repercutidas na página “O que te Assombra”, idealizada pelo advogado, compositor e roteirista Thiago de Souza, e que conta com quase 30 mil seguidores no Instagram. São seis episódios gravados no estabelecimento e que registram cerca de 60 mil visualizações no canal. Pela página são outros milhares de vídeos gravados em cemitérios de várias cidades paulistas, incluindo também no antigo Distrito de Itaqueri da Serra, em Itirapina, que no passado pertencia a Rio Claro.

No Cemitério Municipal da Cidade Azul, ele gravou episódios nos túmulos dedicados a Abigair Ferreira de Souza, conhecida como “A Milagreira Moça de Branco”, também de outros conhecidos e tidos como milagreiros, como do Pai Pedro Benedito e do menino Arlindo Bioto. Também visitou o jazigo do Capitão Manoel José de Carvalho, engenheiro que projetou o próprio cemitério de Rio Claro e morreu na inauguração do mesmo em 1º de novembro de 1975, sendo o primeiro sepultado no local. Thiago gravou, ainda, na tradicional capela.

O projeto “O que te Assombra?” foi criado em 2021 e surgiu da ideia de preservar o patrimônio imaterial das cidades e comunidades, repercutindo as chamadas lendas urbanas, contos e relatos de assombrações que são passadas no ‘boca a boca’ ao longo da história. Também promove visitas guiadas em cemitérios de vários municípios, como na capital paulista, Campinas e Piracicaba, entre outras dezenas de pontos, além de em outros locais históricos. No Spotify, o projeto conta com uma longa série de podcasts com variados episódios sobre o tema.

Em entrevista ao Jornal Cidade, ele fala sobre como chegou ao município. “Eu fui para Rio Claro pois quem me contou a história da Moça de Branco foi a sobrinha-neta dela, chamada Janine. Ela foi para Campinas em nosso passeio e comecei a pesquisar as histórias de Rio Claro, fiquei apaixonado por todas, especialmente as do cemitério. Quando conheci a Janine foi muito interessante, pois gosto muito do tema de milagreiros. Passou até do assunto ‘lendas urbanas’, embora seja um atrativo muito legal e tenha um magnetismo”, comenta.

Para o idealizador do canal, a vasta história do Cemitério Municipal São João Batista pode vir a se tornar um evento de visitação. “Depois de ir fiquei completamente apaixonado. É um dos cemitérios em que fui e que reúne maior número de condições da gente fazer o que mais gostamos, que é levar a galera. Esse contato que tivemos em Rio Claro talvez seja um embrião de um passeio que estamos com muita vontade de fazer. O cemitério de Rio Claro é riquíssimo em arte tumular, em histórias sobrenaturais e também com relação a esse outro universo, que é dos milagreiros. Tem um poder de conversão único”, comenta sobre planejamento para fazer uma visita em grupo no estabelecimento, principalmente à noite.

De acordo com o organizador do projeto “O que te Assombra?”, esses encontros realizados nos municípios, que são sucesso de público, despertam o sentimento de pertencimento. “A apropriação das narrativas contidas nos contos incita um sentido de identidade local, muitas vezes adormecido. Não são raras as frases como ‘passava aqui todo dia e não sabia dessa história’. Preservar o que o povo conta ao longo do tempo é preservar o patrimônio imaterial e material”, finaliza.