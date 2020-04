Engenheiro e corretor, José Luiz Buschinelli Carneiro foi um dos responsáveis pela expansão na região e faleceu na terça (14)

Até os anos 90, quem percorria o trajeto entre a rotatória da Rua 9 com a Avenida 29, no Cidade Jardim, até o Matadouro, encontrava somente mato e chácaras, sem conseguir imaginar que esta passaria a ser a área mais valorizada de Rio Claro alguns anos depois. A mudança radical veio através da implantação do centro comercial Boulevard dos Jardins e dos vários condomínios de alto padrão que hoje abrigam um grande número de famílias.

A ideia dos empreendimentos, visionária, veio através do trabalho conjunto do investidor Gino Bolognesi e da empresa Dinâmica, com a dupla formada pelo ex-vereador, empresário e corretor Manoel Silva e pelo engenheiro civil e corretor José Luiz Buschinelli Carneiro. “Meu pai sempre gostou muito de construir, engenheiro de formação, e tinha a capacidade de enxergar antecipadamente um determinado potencial. Além disso, estudava muito”, relembra o filho de José Luiz, Fábio Buschinelli, numa homenagem ao pai que faleceu nessa terça-feira (14) um dia antes de completar 71 anos.

Nascido em Rio Claro e graduado pela Faculdade de Engenharia de Mauá, o engenheiro Buschinelli inciou sua carreira na empresa Condor Engenharia, que tinha como diretor o ex-prefeito e também engenheiro Lincoln Magalhães. “Realizamos várias obras juntos. Era um excelente engenheiro, tanto que após o projeto da fábrica da empresa Coors, os diretores decidiram contratá-lo para integrar a equipe. Além disso, desenvolvemos uma convivência com laços de amizade porque ele também era meu cunhado, casado com minha irmã Silvia”, destaca Lincoln sobre Buschinelli. Na multinacional, acabou desenvolvendo um outro talento, conquistando vaga como diretor de Marketing. Na pós-graduação da área na Fundação Getulio Vargas, ampliou sua visão sobre a importância do estudo de mercado.

Foi essa visão do potencial para cada negócio que acabou aproximando Buschinelli dos projetos de expansão imobiliária na zona sual de Rio Claro. Trouxe seu conhecimento para a empresa Dinâmica, e o resultado pode ser medido pelo sucesso das vendas em vários empreendimentos na região. A ideia era desenvolver uma região residencial inovadora para os padrões de Rio Claro, com segurança aliada à qualidade de vida. Os depoimentos de moradores comprovam que atingiu os objetivos. Ao ser informado sobre a morte de Buschinelli, vítima de um infarto, André Gobbato escreveu: “Gostaria de aproveitar o espaço para uma breve homenagem ao querido José Luiz, que tinha um grande carinho pelo nosso condomínio, foi criador desta belíssima área que hoje compartilhamos, víamos nele sempre a preocupação de fazer nosso lugar em um lugar melhor, digno de admiração. Parabéns, Zé, você conseguiu. Descanse em paz!”