Foto: Rio Open

Ao lado do britânico Jamie Murray, brasileiro venceu por 2 sets a 0

AGÊNCIA BRASIL

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray estão na final de dupla do Rio Open 2022. É a primeira vez que o mineiro de Belo Horizonte se classifica para a decisão do título no ATP 500 do Rio, o maior torneio da América do Sul. Apoiada pela torcida, a dupla superou no sábado (19) os campeões de 2020, o argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers, por 2 sets a 0 (parciais 6/3 e 6/2).

A decisão de título será neste domingo (20), em horário ainda a ser definido. Soares e Murray enfrentarão os vencedores da outra semifinal, entre o mexicano Santiago Gonzalez e o argentino Andres Molteni contra os italianos Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori.

Esta será a terceira vez nas oito edições do torneio que haverá um representante do Brasil nas decisões de duplas. O país já conta com três vice-campeões: Rogério Silva e Thomaz Bellucci, que jogagram juntos em 2019, e Marcelo Melo na edição de 2014.