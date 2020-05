SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), precisou ser hospitalizado nesta quarta-feira (13), em São Paulo. Ele sentia dores abdominais desde terça e foi ao Sírio-Libanês para uma avaliação clínica, que apontou colite, uma inflamação no cólon, parte central do intestino grosso.

Foi isso o que indicaram os exames iniciais, de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital. “O paciente encontra-se clinicamente muito bem, em observação médica enquanto aguarda a conclusão de exames complementares”, diz o texto.

Covas, 40, está em tratamento para conter um câncer no sistema digestivo, entre o esôfago e o estômago, descoberto no passado. Ele é acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por David Uip, Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.

Apesar dos problemas, o prefeito continua exercendo sua atividade. Em entrevista recente à Folha, ele afirmou que as dificuldades enfrentadas por São Paulo na pandemia do novo coronavírus não têm impedido suas sessões de imunoterapia.

“Continuo indo. As oito sessões de quimioterapia fizeram sumir dois dos três tumores. Um permaneceu, mudei o tratamento. Depois de três sessões, fiz uma nova bateria de exames e uma quarta sessão. Ela não tem a rapidez da quimioterapia, mas os médicos ficaram muito contentes com o resultado”, afirmou.