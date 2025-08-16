Primeira-dama participou recentemente de evento com Kassab e prefeitos da região. Ela afirma que candidatura é construída pelo PSD e que se colocou à disposição

A primeira-dama Bruna Perissinotto (PSD) afirmou em entrevista nessa quarta-feira (13) que colocou seu nome à disposição do PSD para possibilidade de candidatura a deputada estadual nas eleições gerais do próximo ano, fato que vem ganhando força nos bastidores diante da proximidade com o ano eleitoral.

Na Rádio Jovem Pan News Rio Claro, do Grupo JC de Comunicação, a presidente do Fundo Social de Solidariedade comentou o recente evento em que participou e foi ‘apresentada’ por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, para gestores e prefeitos da região ao lado do esposo e chefe do Poder Executivo rio-clarense, Gustavo Perissinotto (PSD), conforme revelado dias atrás pela coluna Farol JC.

“Esse encontro foi excelente. Sou muito fã do Kassab. Gosto do jeito que ele conduz a política, com respeito e que permeia todos meios possíveis da política. Ele traz leveza neste momento em que há uma polarização muito exacerbada e que perde quem mais precisa”, disse sobre o padrinho político do prefeito Gustavo.

Sobre a probabilidade de candidatura a deputada estadual, Bruna afirma que “isso está sendo construído no partido. Eu estou à disposição. Não é algo que está certo 100%, por que a gente ainda está em agosto de 2025, tem muito chão ainda. Estou à disposição e está sendo construído pelo partido e eu fico feliz que eu tenha este espaço”, comenta. O evento em questão, realizado na região semanas atrás, contou com a presença de prefeitos, vereadores, gestores e demais políticos.

“A gente foi falar de políticas regionais e fiquei feliz de o Kassab ter me dado a oportunidade de eu e o Gustavo falarmos sobre o que estamos planejando aqui [para Rio Claro] e que atinge a região. Outros prefeitos e vereadores tiveram a oportunidade de dar a palavra. Isso é construção via partido, que é quem decide. Fico feliz de estar no PSD, é um partido que eu gosto, que temos liberdade para conduzir. Ainda como nova neste meio, aprendo muito e observo muito. A política é a arte do diálogo para construir coisas. Não adianta meter o pé na porta e fazer escândalo, isso só desgasta e não constrói nada, e não ajuda quem precisa”, concluiu.