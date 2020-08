Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

LUCIANO TRINDADE – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O São Paulo contou com uma falha do goleiro Cássio, do Corinthians, numa cobrança de falta de Hernanes e um gol de Brenner nos acréscimos para vencer o clássico disputado na manhã deste domingo (30), por 2 a 1, sob um forte calor no Morumbi.



Com o resultado, o time tricolor chegou aos 13 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, agora, com 13 pontos. Já os corintianos estacionam nos 5 pontos, na 13ª posição.



Durante o primeiro tempo, os donos da casa tiveram maior domínio da partida. Aos 13 minutos, em uma cobrança de falta da intermediária, Hernanes surpreendeu o goleiro Cássio, finalizou forte no meio do gol, e abriu o placar.



Apesar do erro do goleiro corintiano, o gol fazia jus às chances criadas pelo São Paulo diante da fraca atuação do ataque alvinegro até então. O Corinthians só conseguiu sua primeira finalização no jogo aos 26 minutos, num chute fraco de Jô.



Devido ao calor, o árbitro promoveu uma parada técnica minutos depois e Tiago Nunes conseguiu passar algumas orientações a seus atletas.



Os visitantes, então, passaram a ficar mais tempo com a bola e buscaram o empate, com Ramiro, aos 35. Ele finalizou de primeira após lançamento de Cantillo e a bola passou em baixo das mãos de Tiago Volpi.



Depois do intervalo, mesmo com os treinadores lançando mão das cinco substituições permitidas neste momento pela Fifa por causa da pandemia, os dois times sofreram com uma queda no ritmo de jogo provocada pelo forte calor.



A partida iniciada às 11h colocou os jogadores sob um sol intenso, que obrigaram o árbitro a fazer uma pausa técnica em cada tempo. Nada, porém, que fosse suficiente para evitar o desgaste dos atletas.



Os são-paulinos, aliás, foram ainda mais prejudicados pela tática que escolheram para o duelo, tentando pressionar o Corinthians em seu campo de defesa. Na etapa final, não o time tricolor não conseguiu repetir o mesmo ritmo.



Perto do fim da partida, porém, conseguiu chegar ao segundo gol em jogada de Toró, pela esquerda, concluída por Brenner, já aos 46 minutos.



Foi o quarto clássico dos são-paulinos no ano e a segunda vitória, além de outros dois empates.



Para o Corinthians, foi a primeira derrota contra os arquirrivais do clube em 2020. No Paulista, a equipe venceu dois clássicos e empatou três.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 CORINTHIANS

Data: 30 de agosto de 2020, domingo

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Competição: Campeonato Brasileiro, 6ª rodada

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Gols: Hernanes (SAO), aos 14 minutos do primeiro tempo, Ramiro (COR), aos 36 minutos do primeiro tempo, e Brenner (SAO), aos 46 minutos do segundo tempo.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé, Liziero; Tchê Tchê, Hernanes (Luan), Gabriel Sara (Igor Gomes); Luciano (Toró), Pablo, Paulinho Boia (Brenner). Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar, Sidcley; Cantillo (Otero), Éderson, Araos (Luan), Ramiro (Gabriel); Jô, Léo Natel (Gustavo). Técnico: Tiago Nunes.