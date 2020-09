Na semana 36 entre 30 a 05 de Setembro o país teve 5.741 mortes devido ao COVID-19, estE é o menor índice de óbitos desde a semana 20 que compreende o período de 10 a 17 de Maio.



Em relação à semana passada tivemos uma redução no número de óbitos de 8%, na semana 35 tivemos 6.212 óbitos por causa do novo Coronavirus.

A média móvel de óbitos por dia foi de 820 pessoas.



Os dados divulgados são oficiais e extraídos do site do Ministério da Saúde, www.covid.saude.gov.br, esta é a terceira semana consecutiva com redução do número de óbitos e indica uma curva descendente de casos e óbitos no Brasil.