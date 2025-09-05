Jucielen Romeu representando o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Foto: Divulgação

Estrela do Boxe de Rio Claro, Jucielen Romeu está participando do Mundial de Boxe 2025, que ocorre em Liverpool

O Mundial de Boxe 2025 está sendo disputado na cidade de Liverpool, na Inglaterra. O Brasil tem representantes no masculino e no feminino.

Entre eles o destaque vai para Jucielen Romeu, rio-clarense que vem levando o nome de Rio Claro aos mais altos níveis de competições.

Neste domingo (7), será mais uma oportunidade de ver ela representando nossa cidade em mais um grande evento.

Sua adversária sairá do confronto entre Índia e Ucrânia, o primeiro confronto já será valido pelas oitavas de final da competição, pois devido aos seus últimos grandes resultados, a moradora de Rio Claro terá esse privilégio de estar ainda mais próxima de um novo pódio. Você pode assistir a luta ao vivo no YouTube da CazéTV a partir das 14h20.

Anteriormente ao JC, Juci falou sobre esse evento e o futuro da carreira. Ela se mostrou muito focada dizendo que os treinos estavam firmes, intensos e visando o mundial, mas também chegar nas próximas Olimpíadas.

Revelada pela academia MM Boxe, academia do bairro Cidade Nova, a pugilista já tem um currículo de respeito, pois, além de ser hexacampeã Brasileira, nos últimos anos vem acumulando conquistas internacionais como dois títulos Pan-Americanos, campeã sul-americana e duas participações Olímpicas.