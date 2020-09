IPEM-SP

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo defender o consumidor, fiscalizou nos dias 25 e 26 de agosto, depósitos de distribuição de gás de cozinha na capital e nas cidades de Barueri, Bauru, Descalvado, Franca, Mauá, Rio Claro, Santo André e São José do Rio Preto.

Ao todo foram fiscalizados 484 botijões de GLP, popularmente conhecidos como botijões de gás de cozinha, das marcas Butano, Consigaz, Copagaz, Liquigas, Nacional Gás Butano, Supergasbrás e Ultragaz em 29 estabelecimentos entre envasadoras e distribuidoras e encontrados erros em 9 (2%).

Dentre os botijões reprovados, os maiores erros encontrados foram: -1008g em 13kg, da envasadora Liquigas em Bauru; -855g em 13kg da envasadora Ultragaz em Bauru e -1430g na Ultragaz de São José do Rio Preto.

Os demais erros encontrados estavam dentro do tolerado, conforme portaria Inmetro nº 225/2009.

As equipes do Ipem-SP não encontraram indícios de fraude nos botijões fiscalizados.

As empresas autuadas terão dez dias para apresentar defesa junto ao instituto. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.