Um homem precisou ser resgatado após ficar preso no buraco de uma obra no Jardim São Paulo II, em Rio Claro.

Desde a madrugada de segunda-feira, 14 de Março, o rapaz ficou preso no buraco de 30 centímetros de diâmetro a uma profundidade de quase quatro metros, mas foi apenas na manhã desta terça, dia 15, que testemunhas identificaram o problema e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Equipes da Defesa Civil, Samu e Resgate também estiveram no local para auxiliar na ação que salvou a vida da vítima.

Quem explicou a ocorrência e os procedimentos feitos para a retirada do homem do buraco foi o Tenente Olivato, do Corpo de Bombeiros.

“As equipes foram acionadas hoje pela manhã e se deslocaram para o local, onde identificamos que a vítima estava presa com um braço para cima e o outro para baixo em um buraco de cerca de 30 centímetros de diâmetro e quatro metros de profundidade onde ele estava, mas com um total de seis metros. O homem disse que era vigia da obra e estava andando à noite atrás de uma cachorrinha dele que havia escapado, não viu o buraco e acabou caindo. Realizamos as técnicas de salvamento, com apoio da empreiteira da obra criamos acesso lateral para chegar até a vítima, que esteve sempre consciente e orientado conversando com as nossas equipes. Para a gente, o saldo positivo da ocorrência é a vida humana, a vítima que foi retirada sã e salva e encaminhada para o PS”, relatou o Tenente.

A reportagem do Jornal Cidade conseguiu contatar a engenheira Luana Degaspari Doimo Rodrigues, responsável pela obra. Ela informou que a vítima era um morador de rua que estava recebendo para fazer a vigilância externa no entorno da obra. Segundo ela, ele entrou no terreno atrás do cachorro e tentou resgatar o animal do buraco quando ficou preso no local. A engenheira ainda informou que, após o resgate do homem, foi constatado que o cachorro morreu no local.